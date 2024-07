Tenista número 1 do mundo, Sinner está fora das Olimpíadas 2024

Brenda Leitte, com ge

Jannik Sinner está fora das Olimpíadas 2024. O tenista italiano, número 1 do mundo no ranking da ATP, anunciou sua desistência nesta quarta-feira (24), devido a uma amigdalite.

O atleta participaria dos seus primeiros Jogos Olímpicos, mas optou pela desistência atendendo uma recomendação médica. O anúncio foi feito por meio de seu perfil no X (antigo Twitter).

"Depois de uma boa semana de treino no saibro, comecei a me sentir mal. Passei alguns dias descansando e, durante uma consulta, o médico descobriu uma amigdalite e me aconselhou veementemente a não jogar. Perder os Jogos é uma grande decepção, pois era um dos meus principais objetivos para esta temporada. Mal podia esperar para ter a honra de representar o meu país neste evento tão importante", lamentou Sinner.

O atleta desejou "boa sorte a todos os atletas italianos que apoiará em casa" e falou da "tristeza de não poder participar dos Jogos".

Ele é o primeiro colocado do ranking masculino de simples desde junho de 2024, mas não perderá posições apesar do corte. Isso porque Sinner tem confortável vantagem de pontos sobre o sérvio Novak Djokovic, que é número dois da lista.

