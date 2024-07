Thiago Silva voltará a vestir camisa do Fluminense após 16 anos

O Fluminense divulgou, na manhã deste domingo (21), a sua lista de relacionados para a partida contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (MS). Como era esperado, o zagueiro Thiago Silva está confirmado para o duelo na Arena Pantanal. As principais ausências ficam por conta de Marcelo e Douglas Costa.

Thiago Silva voltará a atuar pelo Fluminense após 16 anos. Seu último jogo foi na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2008. Além dele, o meia Jhon Arias, que disputou a Copa América pela Colômbia, e o atacante Germán Cano, que cumpriu suspensão, voltam a ficar à disposição.

Sobre Douglas Costa, está encaminhado um acordo para rescisão de contrato entre o atacante e o Tricolor, tanto que ele sequer participou das últimas atividades nesta semana no CT Carlos Castilho. Porém, algumas questões jurídicas adiaram a assinatura. Quanto a Marcelo, a informação divulgada no material do clube é que a sua ausência pelo quarto jogo consecutivo se dá por dores musculares.

As outras ausências são: Felipe Melo (panturrilha esquerda); Terans (panturrilha esquerda), Lelê (rompimento do ligamento cruzado do joelho direito), Lima (coxa esquerda), Manoel (coxa direita), Calegari (tornozelo direito).

Confira os nossos relacionados para a partida de hoje! pic.twitter.com/nOFkAQF1TN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 21, 2024

