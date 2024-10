Time da Capital se consagra bicampeão da Copa Centro-Oeste de Hockey

A Copa Centro-Oeste de Hockey, disputada de 19 a 20 de outubro em Cuiabá, reuniu sete equipes da região e teve representante de Mato Grosso do Sul.

O Campo Grande Kadiwéus Hockey Team, time da Capital, se consagrou bicampeão da competição.

Defendendo o título do ano passado, a equipe campo-grandense começou com derrota no pênaltis, diante do Sinop Storm, após empate em 1x1 no tempo regular. Somando apenas um ponto, na segunda partida, contra o Brasília Hockey Inline o time venceu por 6x0.

No terceiro duelo, os Kadiwéus venceram o Xavante por 7x0 e, na partida seguinte, passaram pelo Cuiabrasa com o placar de 3x1.

Mantendo a invencibilidade depois da única derrota, diante do VG&TAL o placar fechou em 7x0 para o Kadiwéus e, no último jogo da 1ªfase, vitória por 4x0 em cima do Panthers, garantindo a vaga na final diante do Sinop Storm.

Em uma revanche decisiva, o time de Campo Grande se superou e venceu o Sinop por 5x0, se consagrando bicampeão da Copa Centro-Oeste, depois do título conquistado em casa na última edição.

A equipe também teve o goleiro menos vazado da competição. Na disputa do 3º lugar o Cuiabrasa (Cuiabá-MT) bateu o Xavante (Cuiabá-MT) e completou o pódio.

