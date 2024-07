Time de Dourados domina Estadual de Basquete Sub-18

O time Erasmo Braga de basquete, de Dourados, foi o grande destaque do Campeonato Estadual de Basquetebol Sub-18, disputado em Campo Grande, no último fim de semana, conquistando o título no feminino e no masculino.

As partidas foram no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE) e no ginásio da E. M. Professor Vanderlei Rosa de Oliveira.

No feminino, o vice-campeão foi o Águia Negra, e no masculino a Ativa/CEMTE.

Além do título, a Erasmo Braga também garantiu destaques individuais com Amanda Cardoso como melhor defensora e Amanda Missiato como cestinha de três pontos. A melhor reboteira foi Heloísa Sabino, da APAS/Três Lagoas, e Manuela Vicensi, de Águia Negra, foi a cestinha geral.

No masculino, o melhor defensor e reboteiro foi Matheus Marcondes, de Nova Andradina, enquanto Augusto Cavali, da Erasmo Braga se consagrou como cestinha geral e de três pontos.

Confira a colocação geral e os destaques individuais do campeonato:

Feminino

Erasmo Braga/Dourados

Águia Negra/Funcerb

Ativa/Cemte

Apas/Três Lagoas

Ponta Porã S.E.

MBC/Maracaju

Masculino

Erasmo Braga/Dourados

Ativa/Cemte

Águia Negra/Funcerb

Nova Andradina

MBC/Maracaju

E.E. José Maria

Apas/Três Lagoas

Bataguassu

