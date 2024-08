Time de MS estreia com goleada na Taça Brasil de Futsal

Brenda Leitte, com ge

O Pezão/Colégio ABC estreou com goleada na Taça Brasil de Futsal Masculino Sub-09 nessa segunda-feira (5). Com direito a um golaço de cobertura, a equipe sul-mato-grossense venceu o Anec (AM) por 7 a 1.

Conhecido como "mini Messi", o camisa 10 Edson Miguel abriu o placar em uma belíssima cobrança de falta, no ângulo do goleiro, aos 10 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, após cobrança de escanteio a bola sobrou na pequena área para Miguel ampliar.

Faltando pouco mais de 3 minutos para o intervalo o time amazonense teve pênalti marcado, mas Davi Luca barrou a chance dos adversários diminuírem a vantagem.

O placar voltou a mexer antes do fim da primeira etapa. Em cobrança de falta o time campo-grandense fez uma bela jogada ensaiada e o camisa 9, Miguel, fez o segundo dele.

Aos 13 minutos da segunda etapa o Anec descontou e fez 3 a 1, com Miguel. O golaço da partida veio minutos depois, em saída da lateral Isaque Emanuel chutou de primeira na lateral direita, encobriu o goleiro e deixou o dele.

Para fechar o hat-trick, Miguel voltou a marcar para o ABC. Faltando quatro minutos ele recebeu, girou na marcação e mandou um chute cruzado para o fundo da rede. Samuka aproveitou uma bobeira da defesa, arriscou pelo lado na entrada da pequena área e fez o sexto.

Samuka recebeu livre e, contando com o efeito na bola, fez o segundo dele e o sétimo gol do Pezão, fechando o placar em 7 a 1.

O time joga contra o Fluminense na quarta-feira (7), às 9h15, fechando a fase de grupos no dia seguinte, às 13h15, diante do Base Sporting Club (MG).

