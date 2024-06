Time de Neymar recebe homenagem pelas 34 vitórias consecutivas na temporada

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, recebeu um certificado do Guinness World Records pela sequência histórica de vitórias ao longo da temporada 23/24. Foram 34 vitórias consecutivas entre setembro de 2023 a abril de 2024.

Nesta quinta-feira (30), nomes conhecidos da equipe, como o técnico português Jorge Jesus e o atacante brasileiro Neymar, estiveram na cerimônia de entrega do certificado.

O Al-Hilal superou a marca que tinha sido estabelecida em 2016 pelo The New Saints, do País de Gales, que venceu 27 jogos seguidos naquela temporada.

Com a campanha expressiva na temporada do Sauditão, o Al-Hilal foi campeão nacional com três rodadas de antecedência e terminou o campeonato com 96 pontos, após 31 vitórias, três empates, em 34 jogos.

A invencibilidade do Al-Hilal foi derrubada apenas no dia 17 de abril, quando a equipe perdeu por 4 a 2 para o Al Ain, dos Emirados Árabes, no primeiro confronto da semifinal da Champions League da Ásia. Os comandados de Jorge Jesus até venceram o duelo de volta, mas acabaram sendo eliminados pelo placar agregado.

Das cinco maiores sequências de vitórias do futebol mundial, duas pertencem ao The New Saints e outras duas ao Ajax, da Holanda. O melhor time brasileiro na lista é o Coritiba, em 6º, com 24 vitórias seguidas em 2011.

Veja a lista de recorde de vitórias consecutivas na história do futebol:

Al-Hilal (Arábia Saudita) – 34 vitórias em 2023/24

The New Saints (País de Gales) – 27 vitórias em 2016

Ajax (Holanda) – 26 vitórias em 1971/72

The New Saints (País de Gales) – 26 vitórias em 2023/24

Ajax (Holanda) – 25 vitórias em 1995

Coritiba (Brasil) – 24 vitórias em 2011

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também