Tite aceita e deve comandar Flamengo a partir da próxima semana, diz site

Em ano turbulento, com quatro vices-campeonatos e duas demissões de técnicos, o Flamengo deve mesmo terminar o ano com Tite como treinador. O técnico aceitou comandar o clube e deve assumir o time ainda em outubro. A informação é do portal GE.

Assim, o anúncio oficial da chegada do treinador está apenas por detalhes. O técnico iniciaria o trabalho na próxima segunda-feira (9), na Data Fifa.

O ex-técnico da Seleção Brasileira chega ao Flamengo para iniciar reformulação visando a temporada de 2024. Tite comandou a canarinho nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Na carreira, Tite ganhou títulos importantes, como: Copa do Brasil (Grêmio, 2001), Sul-Americana (Inter, 2008), Brasileirão (Corinthians, 2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Copa América (Seleção Brasileira, 2019).

Deixe seu Comentário

Leia Também