Tite chega ao Flamengo e fala sobre trabalhar em um clube brasileiro até 2024

O Flamengo apresentou o técnico Tite na tarde desta segunda-feira (16), no Ninho do Urubu. O ex-treinador da Seleção assinou contrato até o fim de 2024, e explicou o motivo de voltar a trabalhar ainda neste ano.

Em 2022, antes de deixar a Seleção Brasileira, Tite disse algumas vezes que não trabalharia no Brasil em 2023. Ao ser questionado sobre a mudança de planos, ele explicou. "Eu prefiro colocar um ajuste de datas. O objetivo de 2024 foi a premissa do interesse do clube, da minha forma também, para 2024. O Braz perguntou como a gente podia ajustar os meus objetivos profissionais e o projeto do Flamengo. O projeto pesou mais forte para o ajuste de datas. É uma situação que traz risco e benefícios. O objetivo real é a classificação direta para a Libertadores", detalhou ele.

"A perspectiva de título é matemática e é sonho. Nós temos a realidade. Tem o risco porque são nove equipes com possibilidade de classificação. Para o projeto de 2024, era importante conhecer todos os atletas e estar trabalhando agora. Foi esse ajuste que aconteceu dentro do projeto inicial. Foi uma percepção da grandeza do Flamengo e do meu objetivo particular de trabalho", acrescentou Tite.

O novo técnico do Flamengo deixou claro que não pensava em trabalhar num clube brasileiro em 2023. Porém, encara como desafio profissional até por nunca ter trabalhado no Rio de Janeiro.

"A torcida. A estrutura. O grupo que joga às claras. Não queria vir agora, mas há uma necessidade. Desafio profissional. Estado onde nunca trabalhei. Tudo isso me motiva", afirmou.

O treinador de 62 anos chega ao Flamengo com outros cinco profissionais em sua comissão. São eles os auxiliares César Sampaio, Cléber Xavier e Matheus Bacchi, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista Lucas Oliveira.

"O técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima na hierarquia tem uma direção, que já tem uma diretriz. Eu fui perguntado se algum atleta entrou em contato comigo, mas nenhum entrou em contato comigo, porque há um respeito com a hierarquia. Há um encaminhamento, porém são 12 jogos decisivos, e todos são importantes para a classificação para a Libertadores", pontuou.

O treinador também disse que vai se adaptar ao elenco do Flamengo para escalar e montar o sistema de jogo da equipe rubro-negra. Sua estreia será nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

"O jogo é um mecanismo vivo, mas parte de alguns princípios. Você manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo e ofensivo está no DNA do Flamengo. E vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, não o contrário", finalizou.

