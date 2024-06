Top 4: Brasil sobe uma posição no ranking de seleções da Fifa

Sarah Chaves, com informações da CNN

O Brasil ultrapassou a Inglaterra e subiu da 5ª para a 4ª posição no ranking de seleções divulgado nesta quinta-feira (20), pela FIFA

A Seleção Brasileira ganhou 3.2 pontos e pulou para 1791.85, enquanto a seleção inglesa perdeu 7.02 e caiu para 1787.88. A diferença entre as duas equipes é de 3.97 pontos. A Argentina segue na liderança, com 1860.14 pontos e a França continua na segunda posição, com 1837.47,seguido pela Bélgica.

Nos últimos amistosos, a Inglaterra venceu a Bósnia por 3 a 0 e perdeu para a Islândia por 1 a 0. Na Eurocopa, ganhou da Sérvia por 1 a 0 na primeira rodada e vai enfrentar a Dinamarca nesta quinta-feira (20) às 13h.

Já o Brasil, venceu o México por 3 a 2 e empatou com os Estados Unidos em 1 a 1 nos jogos preparatórios e estreia na Copa América na próxima segunda (24), contra a Costa Rica, às 22h.

Entre as equipes sul-americanas, o Brasil é a segunda melhor colocada, atrás apenas da Argentina, que é líder do ranking desde abril de 2023.

Veja o ranking da Fifa (10 primeiros)

Argentina – 1860.14

France – 1837.47

Bélgica – 1797.98

Brasil – 1791.85

Inglaterra – 1787.88

Portugal – 1747.04

Holanda – 1746.66

Espanha – 1729.92

Croácia – 1728.30

Itália – 1724.37

