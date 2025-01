Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam antes de clássico pelo Paulistão; veja

Horas antes do clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis, torcedores das duas equipes entraram em confronto na zona leste da capital paulista. As imagens circulam nas redes sociais.

Nos vídeos, os torcedores são vistos usando pedaços de paus e alguns deles com os rostos cobertos para dificultar a identificação. Além disso, barulhos de rojões são identificados.

Desde 2016, em São Paulo é proibida a presença de torcedores visitantes em clássicos. Essa medida é para evitar que torcedores briguem em dias de jogos. Veja:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também