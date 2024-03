Torcedores do Corinthians espalharam faixas, cartazes e pichações aos arredores da Neo Química Arena na madrugada desta quarta-feira (27), com o objetivo de provocar o Santos.

O estádio será palco da partida entre o Santos e o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista, que acontece hoje (27), às 19h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

Mensagens em referência ao rebaixamento do Santos para a Série B, à goleada aplicada pelo Corinthians em cima do Peixe por 7 a 1 no Brasileirão de 2005, e recados a Robinho, ex-atacante do clube, que foi condenado a nove anos de prisão por estuprar uma mulher na Itália e está preso, foram vistas no estádio.

O Santos escolheu jogar na Neo Química Arena por causa da renda que, a capacidade do estádio de comportar 48 mil pessoas, pode gerar para o bolso do clube.

O Corinthians - já eliminado da competição - deve lucrar com a partida de R$ 700 a R$ 800 mil, valor que será pago à vista pelo Santos. O número corresponde aos custos operacionais da abertura do estádio, com a estrutura que o clube usa em seus jogos, além do valor da utilização do espaço.

