Totem de ex-atriz pornô é colocado no estádio de futebol para motivar time que perde

Em razão da pandemia, o público está proibido de ir nos estádios, com isso os clubes começaram a fazer totens de torcedores, que simulam a a presença de torcedores nos estádios . Alguns times colocam áudio com gritos de torcedores, já o Vitória (BA) colocou totens com fotos de alguns apoiadores, entre eles o da ex-atriz pornô, Mia Khalifa.

Entre as centenas de totens com rostos de torcedores, os internautas identificaram o de Mia. Aí a internet não perdoou e mandou ver na criação de centenas de memes.

Tudo começou porque, em 2019, o perfil do Vitória pediu apoio de Mia, ao saber que ela era fã de esportes. A jovem respondeu o pedido e até escreveu em português: ‘’Vamos Vitória’’.

A apoio de Mia Khalifa não foi o suficiente para ajudar o time baiano. O Vitória perdeu de 4x3 para o Ceará, na última quarta-feira (26), em jogo válido pela Copa do Brasil e está eliminado da competição.

colocaram a mia khalifa na arquibancada do barradao KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/0j9YxwflnW — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) August 26, 2020

