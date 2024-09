Trail Run Serra da Bodoquena: 8ª edição promete desafios e movimento econômico

Bodoquena receberá a 8ª edição do Trail Run Serra da Bodoquena, um evento que tem atraído atletas de várias partes do Brasil - como Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso - e que é conhecido por seus percursos técnicos e desafiadores, com distâncias que variam entre 7k, 12k, 21k, 30k e 42k.

O evento acontecerá no dia 14 de setembro com largada e chegada no Refúgio Canaã. A prova contará com largadas em diferentes horários, de acordo com a distância. Os percursos de 42k e 30k começam às 4h da manhã, os 21k às 4h30, e as distâncias menores, de 12k e 7k, às 5h.

Essa medida foi tomada em virtude das condições climáticas. A organização do evento preparou uma série de medidas para garantir a segurança dos competidores. Além dos horários de largada antecipados, os atletas deverão estar equipados com mochilas de hidratação e lanternas, e haverá pontos de hidratação distribuídos pelos percursos.

A prova também terá um impacto positivo na economia local, pois movimentam o fluxo em Bodoquena. A expectativa é que o evento continue a fortalecer o turismo esportivo na região.

A premiação desta edição será de mais de R$6 mil, patrocinada pela Neo Esporte, uma loja especializada em artigos esportivos. A cerimônia de premiação está marcada para às 15h, e o evento se encerrará com um luau a partir das 18h30, com apresentação do cantor Kalu e da banda Haiwanna.

