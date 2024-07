Três brasileiros aparecem no ranking de atletas do século; veja quem são

Elaborada pela ESPN, a lista de 100 maiores atletas do século XXI tem três brasileiros. No caso são Marta – eleita seis vezes a melhor jogadora pela FIFA -, Ronaldo Fenômeno – duas vezes Bola de Ouro - e Ronaldinho Gaúcho – um dos jogadores mais habilidosos já vistos -.

Marta foi a mais bem colocada entre os três, ocupando a 32ª posição. Fenômeno ficou no 87º lugar, e Gáúcho no 94º. O nadador norte-americano, Michael Phelps, foi o eleito o maior atleta do século, ele é dono do recorde de 28 medalhas olímpicas, 23 ouros, e mais medalhas de ouro em uma única Olimpíada, em Pequim 2008. A tenista Serena Williams e Lionel Messi completam o pódio.

A lista leva em consideração apenas os feitos atingidos a partir do ano 2000, refletindo a excelência individual e o impacto global de suas carreiras.

Do total, 58 atletas são dos Estados Unidos. O país que aparece em segundo com mais esportistas presentes na lista é a Espanha, com seis, e o Canadá fica em terceiro, com quatro.

Confira a lista completa dos 100 atletas do século XXI:

Michael Phelps, natação Serena Williams, tênis Lionel Messi, futebol LeBron James, basquete Tom Brady, futebol americano Roger Federer, tênis Simone Biles, ginástica Tiger Woods, golfe Usain Bolt, atletismo Kobe Bryant, basquete Novak Djokovic, tênis Rafael Nadal, tênis Cristiano Ronaldo, futebol Stephen Curry, basquete Katie Ledecky, natação Tim Duncan, basquete Shaquille O'Neal, basquete Patrick Mahomes, futebol americano Lewis Hamilton, automobilismo Aaron Donald, futebol americano Diana Taurasi, basquete Sidney Crosby , hóquei Kevin Garnett , basquete Albert Pujols, beisebol Floyd Mayweather, boxe Peyton Manning, futebol americano Randy Moss, futebol americano Nikola Jokic, basquete Michael Schumacher, automobilismo Mike Trout, beisebol Clayton Kershaw, beisebol Marta, futebol Miguel Cabrera, beisebol Tamika Catchings, basquete Dwyane Wade, basquete Maya Moore, basquete Ichiro Suzuki, beisebol Barry Bonds, beisebol Kevin Durant, basquete Justin Verlander, beisebol Dirk Nowitzki, basquete Giannis Antetokounmpo, basquete Alex Rodriguez, beisebol Mikaela Shiffrin, esqui David Ortiz, beisebol Max Scherzer, beisebol Jimmie Johnson, automobilismo Thierry Henry, futebol Aitana Bonmati, futebol Zinedine Zidane, futebol Steve Nash, basquete Adrian Beltré, beisebol Derek Jeter, beisebol Alex Ovechkin, hóquei Luka Modric, futebol Alexia Putellas, futebol Calvin Johnson, futebol americano JJ Watt, futebol americano Mariano Rivera, beisebol Candace Parker, basquete Ray Lewis, futebol americano Shohei Ohtani , beisebol Allyson Felix, atletismo Mia Hamm, futebol Kylian Mbappé, futebol Jon Jones, MMA James Harden, basquete Phil Mickelson, golfe Jason Kidd, basquete Andrés Iniesta, futebol Manny Pacquiao, boxe Shaun White, snowboard Mookie Betts, beisebol Lisa Leslie, basquete Xavi Hernandez, futebol Georges St-Pierre, MMA Shelly-Ann Fraser Pryce, atletismo Bernard Hopkins, boxe Bryce Harper, beisebol Andy Murray, tênis Sheryl Swoopes, basquete Kohei Uchimura, ginástica Chris Paul, basquete Lauren Jackson, basquete Kawhi Leonard, basquete Venus Williams, tênis Ronaldo Nazário, futebol Roy Halladay, beisebol Annika Sorenstam, golfe A'ja Wilson, basquete Aaron Rodgers, futebol americano Pedro Martinez, beisebol Rory McIlroy, golfe Ronaldinho, futebol Zlatan Ibrahimović, futebol Darrelle Revis, futebol americano Virat Kohli, críquete Connor McDavid, hóquei Ed Reed, futebol americano Charles Woodson, futebol americano

