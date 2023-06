"Uma só pele": Contra racismo, Brasil e Espanha anunciam amistoso para 2024

Unidos em ações contra o racismo, Brasil e Espanha vão disputar um amistoso em março de 2024. A ideia da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) é fazer ações contra o racismo no país, após casos frequentes contra o jogador brasileiro Vini Jr.

A partida ainda não tem local para acontecer, no entanto, será jogada entre os dias 18 e 26 de março, período da primeira data Fifa do ano que vem.

Além disso, a CBF anunciou que o compromisso na Espanha terá a frase “Uma só pele” como lema do amistoso contra a equipe local.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da RFEF, Luis Rubiales, têm mantido contato, assim como o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite, para alinhar ações de combate ao racismo.

A última vez que o confronto aconteceu foi na Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil, quando a Amarelinha derrotou os espanhóis por 3 x 0 na grande final com dois gols de Neymar e um de Fred, ex-atacante do Fluminense.

Vale lembrar que a Seleção Brasileira entrará em campo este mês para realização de dois amistosos em data Fifa contra Guiné, no dia 17, e Senegal, que será realizado no dia 20. A partida contra Guiné está marcada para acontecer em Barcelona, na Espanha. E lá, a CBF também fará ações contra o racismo no país junto a Federação Espanhola.

