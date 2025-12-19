VÍDEO: Operário apresenta novos uniformes e promete gestão 'com responsabilidade'

O Operário lançou em evento, na noite desta sexta-feira, dia 19, em Campo Grande, os uniformes para a próxima temporada e também deu início ao programa sócio-torcedor 'Galo da Massa', que será uma forma de aproximar os torcedores.

Os jogadores que atualmente estão no elenco, até mesmo aqueles que foram contratados, também estiveram presentes. Quem também esteve no evento foi Eduardo Maluf, um dos acionistas da SAF que comandará o clube campo-grandense.

Ao JD1 Notícias, ele se disse empolgado por ser o clube da sua cidade, do estado e promete bastante trabalho ao lado dos gestores da associação.

"É um desafio muito grande para gente, responsabilidade enorme. Com certeza, com muito trabalho, nós vamos brigar muito por todos os campeonatos", disse. Questionado o que esperar do empresário à frente da SAF, ele comentou que será mais uma peça na engrenagem para fazer o clube funcionar e crescer.

"Muita luta, prometi isso para eles, garra, amor, tradição, é o lema do clube, mas muita entrega.

Já o presidente Nelson Oliveira, reafirmou o compromisso com a seriedade no trabalho almejando as conquistas, mas pediu pés no chão, pois é um trabalho no início e que demandará tempo para chegar ao seu ápice.

"É um momento histórico o que o Operário está vivendo, está passando por uma mudança estrutural e de gestão muito grande. O trabalho está sendo iniciado, mas a expectativa é extremamente positiva".

Em relação aos uniformes, ficou definido pelo branco com listras pretas e o preto com detalhes em branco. As camisas de goleiro para diferenciar serão pretas e amarelas.

