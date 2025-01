Vini Jr. abre conversas para comprar clube da Segunda Divisão de Portugal

Vini Jr., brasileiro eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, está prestes a comprar um clube de futebol.

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Roberto Antolín, da rádio Cadena COPE, Vini Jr. está em conversações para comprar um dos 18 clubes que disputam a Segunda Divisão de Portugal.

O craque conta com o suporte de um grupo de investimentos para a realização dessa compra, embora as negociações ainda estejam em andamento e não haja confirmação oficial até o momento.

O brasileiro entra em campo neste domingo (12), pelo Real Madrid, na final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona. O jogo será às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

