Vinicius Jr se pronuncia após perder Bola de Ouro para Rodri: 'Eles não estão preparados'

O jogador de futebol, 'Vini Jr', do Real Madrid, usou as redes sociais para pronunciar pela primeira vez após perder a Bola de Ouro 2024 para Rodri, do Manchester City. A premiação foi entregue durante a segunda-feira (28), em Paris, na França.

Na sua conta do “X”, o brasileiro declarou: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”.

A France Football anunciou que Rodri, meio-campista espanhol do Manchester City, é o grande vencedor de 2024.

No entanto, ao chegar ao Théâtre du Châtelet, em Paris, onde a Bola de Ouro é sediada, Rodri não contou com o apoio do público: ele foi vaiado e xingado por populares, que torciam, em ampla maioria, por Vinicius Jr.

Além disso, o nome do jogador brasileiro foi o assunto mais comentado das redes sociais durante a segunda-feira após o ‘boicote’ feito pela premiação.

