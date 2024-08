Agenda cultural tem brechós, teatro e shows de Michel Teló e Chitãozinho e Xororó

A agenda cultural aparece neste sábado (17) com bastante atrações e conteúdos diversificados para quem quer aproveitar ao máximo com a família e amigos em Campo Grande. Os compromissos vão de brechós, teatros, música em casa noturna até o show gratuito do 'Meu MS' com Michel Teló e Almir Sater.

Veja toda a programação dos eventos:

Encontro de Brechós - O Encontro de Brechós contará com a participação de 20 brechós da cidade, oferecendo uma ampla variedade de peças de moda circular e sustentável.

Horário: 8h às 16h

Local: Plataforma Cultural – R. Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: gratuita

Museu Casa-Quintal Manoel de Barros - Explore a Casa-Quintal Manoel de Barros, um mergulho na vida, obra e ambiente do renomado escritor e poeta. As visitas incluem um tour guiado.

Horário: 10h

Local: R. Piratininga, 363 - Jardim dos Estados

Entrada: R$ 35

Tin Do Lê Lê – Trupe Teatro de Brincar - O espetáculo “Tin Do Lê Lê” é uma celebração da cultura infantil brasileira, especialmente projetado para bebês e crianças de 1 a 5 anos, oferecendo uma experiência mágica e envolvente.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa - R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita

Show Especial Meu MS - Para celebrar o centenário do renomado empresário Ueze Elias Zahran, a Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) promove uma grande festa aberta ao público. O evento contará com shows de Chicão Castro, Michel Teló e Almir Sater, além da apresentação da Orquestra Indígena Fundação Ueze Zahran.

Horário: a partir das 17h30

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Music Non Stop - O projeto de música eletrônica Music Non Stop invade dois bares da cidade neste sábado. No Uatahell, os DJs Countt, Mojowalker, Maripê e V.a.x.x.x animarão a noite. Mais tarde, no Quokka Bar-Becue, os DJs Alê DDS, Bruno Lino, Jorge Hansen e Tommy Menegazo continuarão a festa.

Horário: 18h

Local: Uatahell Bar – R. 15 de Novembro, 797 - Centro

Entrada: Gratuita

Horário: 23h

Local: Quokka Bar-Becue – R. Antônio Maria Coelho, 3640 - Jardim dos Estados

Entrada: conferir no local

Lançamento do livro “O Coração no Couro do Tambor” - Adrianna Alberti apresenta seu livro “O Coração no Couro do Tambor”, que explora temas como religiões afro-brasileiras, identidade e luto. O evento contará com mediação de Sarah Muricy e tradução em libras.

Horário: 19h

Local: Jardim Secreto Bar – R. Amazonas, 451 - Monte Castelo

Entrada: gratuita

Banda NAIP - Com 27 anos de estrada, a banda NAIP apresenta um repertório recheado com clássicos do pop-rock nacional e internacional. O evento contará com a abertura e o encerramento do DJ Tommy Menegazo, que vai agitar a pista com música eletrônica.

Horário: 18h30 às 23h59

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-no-sunset-growler/2565539?referrer=linktr.ee

Torneio de Bozó - O Torneio de Bozó do Laricas Cultural está de volta em parceria com o Pizza Pub, oferecendo um prêmio de R$ 200 em dinheiro. Inscrições pelo telefone (67) 98151-5511.

Horário: 15h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553 - Centro

Entrada: gratuita para o público; competidores pagam R$ 30 por dupla

Abrindo o Baú - A festa "Abrindo o Baú" traz um flashback com as melhores músicas dos anos 1970, 80 e 90, animada pelos DJs Simmu, Lucas Amado e JB.

Horário: 21h

Local: Corumbar – R. Padre João Cripa, 2619 - Centro

Entrada: ingressos antecipados por R$ 10, pelo WhatsApp (67) 98423-2586; R$ 20 na portaria

Espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” - A Turma do Bolonhesa apresenta a peça “Chapeuzinho Vermelho”, voltada para toda a família.

Horário: 17h

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 - Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “Experimento Ser Poeta” - A peça explora a jornada de um poeta em busca do significado da poesia, apresentando textos de Baudelaire, Maiacovisck, Zé da Luz, além de composições autorais.

Horário: 20h

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 - Amambai

Entrada: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), pelo link https://encurtador.com.br/9qBOK

Show do Sepultura – Turnê de Despedida - Após 40 anos de sucesso, a icônica banda de metal Sepultura apresenta sua turnê de despedida, "Celebrating Life Through Death", em Campo Grande.

Horário: 18h

Local: Ginásio Guanandizão - Tv. do Touro, 50 (esq. Av. Pres. Ernesto Geisel)

Entrada: a partir de R$ 80, pelo link https://encurtador.com.br/62EZJ

Festa Cainimim com CyberKills - A Festa Cainimim celebra seu 9º aniversário com a presença da dupla CyberKills, formada pelos DJs e produtores RKills (SP) e GDZ (PB). Conhecidos por suas colaborações com artistas renomados como Pabllo Vittar, Gloria Groove e Urias, eles prometem agitar Campo Grande.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 - Centro

Entrada: a partir de R$ 15

Espetáculo “O Futuro da Humanidade” - A adaptação teatral da obra de Augusto Cury, estrelada pelos atores Kadu Moliterno e Renato Scarpin.

Horário: 21h

Local: Teatro Glauce Rocha - R. Ufms, S/N - campus Cidade Universitária da UFMS - Universitário

Entrada: a partir de R$ 50, pelo link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/o-futuro-da-humanidade-5182

Chitãozinho e Xororó – A renomada dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó retorna aos palcos com a turnê "Por Todos os Tempos", revivendo os clássicos que marcaram gerações.

Horário: 20h

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: a partir de R$ 45, pelo link https://encurtador.com.br/GnJR5

Cidade de Maria - Neste sábado, o evento contará com shows gratuitos da dupla Isadora & Heloisa e do Trio Raízes do MS.

Horário: 19h

Local: Av. Afonso Pena, 7.120 - Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Candlelight – Tributo a Coldplay - Desfrute de uma noite mágica com o concerto Candlelight, onde o Quarteto de Cordas Monte Cristo apresenta os clássicos da banda Coldplay, iluminados por um mar de velas.

Horário: 21h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: a partir de R$ 100, pelo link https://encurtador.com.br/18ZgW

Tecnofighters - Prepare-se para a próxima grande festa eletrônica "TF no Lago" com o warm-up da Tecnofighters. DJs prometem agitar a noite em Campo Grande.

Horário: 17h

Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459 - Centro

Entrada: gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também