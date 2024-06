Agenda cultural: Veja o que agita Campo Grande neste domingo

Espetáculo para quem gosta de circo e teatro e concerto para quem gosta de música, neste domingo (23), a agenda tem ainda dia imersivo na cultura japonesa para toda a família aproveitar junta. Confira.

DOMINGO

Vai ou Racha - A tradicional feira do Vai ou Racha acontecerá em edição temática neste final de semana. Em clima de festa junina, terão expositores de artesanato, moda autoral, comida de feira, comida tradicional de festa junina e brechó. O evento contará com apresentação do Teatro Imaginário do Maracangalha e discotecagem com DJ TGB. Das 8h às 14h, na Rua 14 de Julho, 4.000. Entrada é gratuita.

Entrelaçando - O duo Amálgama apresenta, o concerto do Projeto Entrelaçando. No repertório, serão apresentadas peças barrocas originais para os instrumentos do duo, bem como versões instrumentais de canções brasileiras. Está marcado para às 11h, no Teatro Luis Felipe de Oliveira - UFMS. Entrada é gratuita.

Planeta Água - O Grupo Casa apresenta a peça de teatro "Planeta Água". O espetáculo se passa em um mundo em crise, com os rios secando, o ar poluído, as árvores morrendo e a população está com os dias contados. Um trio de palhaços inquietos, encontram uma nascente pura, no meio do Pantanal Sul-mato-grossense, e a partir dali iniciam uma nova jornada de esperança, e vivem uma grande aventura. O espetáculo acontece no Grupo Casa, Rua Visconde de Taunay, 306, bairro Amambai, a partir das 16h. Ingressos a R$ 40, pelo WhatsApp (67) 99290-6961

Le Cirque - Montado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o fabuloso circo Francês Le Cirque conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo e o carro transformers e artistas internacionais. No domingo, haverá apresentações às 16h, 18h e às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60 pelo site.

Espaço Japão - Durante o horário de funcionamento do Shopping Bosque dos Ipês, o espaço irá homenagear a cultura japonesa terá diversos grupos de dança, demonstração de Karatê pela Escola de Kyokushin Karatê Hagakure Dojo, karaokê, anime song dance e campeonato de Jan Ken Pô. No segundo piso do Shopping em frente ao UCI.

