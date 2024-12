Agenda de sábado tem exposição de arte, city tour de Natal e muita música ao vivo

No último sábado do ano, opções de lazer e entretenimento não faltam em Campo Grande. As alternativas vão desde um dia em família com espaço kids no shopping, a uma noite de rock, para quem é do rock, sertanejo para quem é do sertanejo e MPB para quem é de MPB. Confira

SÁBADO

O Auto da Compadecida 2 – Continuação aclamada está em cartaz no Shopping Campo Grande com sessão até às 20h20. Os valores variam de R$ 23 a meia entrada a R$ 46. Detalhes no www.cinemark.com.br.



Férias no Prosa – A partir das 16 a programação tem Rock para Crianças com Nano Elânio e Banda Brincante. O show promete uma viagem musical que transforma tradicionais cantigas e brincadeiras infantis em versões vibrantes e roqueiras. Local Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200, Centro. Entrada gratuita.

Exposição “A Ferro e Fogo” - Com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 113 obras de 27 artistas autodidatas da coleção do Museu Internacional de Arte Naïf. A mostra estará disponível para visitação até o dia 19 de fevereiro das 9h às 18h no Centro Cultural José Octávio Guizzo - R. 26 de Agosto, 453, Centro. Entrada: gratuita



Parque Kinder – O Espaço reúne em um só lugar, lazer e aventura. A atração, localizada no 2° piso, próximo ao Carrefour, disponibiliza um circuito de desafios composto por sete brinquedos, incluindo uma incrível piscina de bolinhas. O espaço é destinado a crianças de 1 a 12 anos, o valor da atração é de R$ 50 para 40 minutos e mais R$ 10 a cada 15 minutos adicionais. Horário das 10h às 18h.



Magic Games: O Kid Play, uma área à parte, oferece desconto de 50% para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O passaporte dá direito a ficar da abertura até o fechamento do Shopping Norte Sul Plaza, mas, ao deixar o espaço, não é possível retornar.

City Tour de Natal – O passeio parte diretamente da Cidade do Natal, oferecendo aos participantes uma oportunidade única de conhecer os principais pontos turísticos de Campo Grande. Horários de saída: 18h, 19h e 20h. Entrada: gratuita



Elvis & Adriano – A dupla estará na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul às 19 horas pelo projeto ‘Som do Sesc’.



Cidade do Natal – A partir das 19h30 o palco da cidade nos altos da Afonso Pena recebe o grupo Sampri, que levará samba e outras brasilidades para quem for até o local com a família. A Parada Natalina com a chegada da Família Rena será realizada às 21h.



Deathzembro Iconoclasta – O palco do Mirante Pub vai tremer com o peso das bandas de Death Metal: Trozator, Malignant Order, Licantropo e Enterrado a partir das 21h na Rua Doutor Zerbini, 53 Chácara Cachoeira. Ingressos apartir de R$ 25 pelo link .



Karla Coronel – Para quem curte MPB, Karla Coronel, estará no Ponto Bar com participações de Gio Resquin, Dovalle e Rushel a partir das 19h na Rua Doutor Temistocles, 103, Centro. Ingressos a partir de R$ 15.

