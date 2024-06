Bora sextar! Fim de semana tem Fábio Porchat, Festival de Ioga e festas juninas

Neste fim de semana, tem show de stand up, haverá ainda exposição de arte, concerto "Entrelaçando", Festa Junina Solidária, e a chegada do circo francês "Le Cirque". Confira a programação!

SEXTA-FEIRA

Parque dos Dinossauros - Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, a atividade traz uma modalidade desportiva ecológica, realizada por meio de cabos de aço suspensos em árvores e postes divididos em cinco travessias que interligam as plataformas. O Parque dos Dinossauros funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, na Praça Central do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 50.

Aventura na Lava - O parque “Aventura na Lava” chega à Capital, com uma brincadeira inspirada em um vulcão em erupção. O local conta com escorregador temático, ponte de corda, labirinto, cama elástica, área baby e a ideia de uma grande piscina de bolinhas que remete às lavas de um poderoso vulcão. A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O horário da atração segue o horário de funcionamento do Shopping. Até às 23h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: a partir de R$ 50, por 30 minutos.

VII Festa da Padroeira - A festa da padroeira de Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, será em formato de quermesse pelo Santuário Estadual. Serão 10 dias de celebrações religiosas, atrações artísticas e praça de alimentação. A partir das 18h, entre as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entrada é gratuita.

Festa Junina Solidária - Nesta sexta-feira acontecerá a Festa Junina Solidária, que tem como intuito arrecadar fundos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. O evento contará com comidas típicas, quadrilha, brincadeira junina e música. Crianças até 12 anos não pagam. A partir das das 19h30, na Casa do Carlos Coimbra. Entrada: R$ 50, pelo site.

Ton Alves - O cantor Ton Alves se apresenta no Teatro do Mundo nesta sexta. A partir das 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: R$ 40 na bilheteria.

Le Cirque - Montado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o fabuloso circo Francês Le Cirque conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo e o carro transformers e artistas internacionais. A família Stevanovich, responsável pelo Le Cirque, tem mais de 150 anos de tradição circense. A trupe está na 6ª geração e tem o compromisso de levar alegria e diversidade cultural às pessoas de todas as idades. A partir das 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Fábio Porchat - O comediante carioca Fábio Porchat se apresenta em Campo Grande, em um show de stand up com duas sessões. Durante o show de stand up, Porchat apresenta novas histórias vividas pelo apresentador durante suas viagens pelo mundo. Entre as narrativas estão momentos na Índia, África e no Nepal. A sessão extra será às 22h, na Avenida Mato Grosso, 225. Entrada: a partir de R$ 87, pelo site.

The Kingdom Park - O estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza do The Kingdom Park está ocupado por um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão e acessos pela saída da Loja Riachuelo e saída da Cinépolis na Praça de Alimentação. Das 16h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: ingressos a consultar no local.

SÁBADO

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Arraiá Casa Amarela - O brechó Casa Amarela fará um arraiá, com peças a partir de R$ 10. O evento terá peças juninas, infantis, calças e peças de frio. Das 8h às 14h, na Rua Junquilhos, 123. Entrada é gratuita.

Le Cirque - Montado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o fabuloso circo Francês Le Cirque conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo e o carro transformers e artistas internacionais. No sábado, haverá apresentações às 16h, 18h e às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60 pelo site.

Festa Junina da Esplanada - Organizada pela Feira São Chico e o Ponto Bar, a Festa Junina da Esplanada contará com mais de 50 expositores de artesanato, gastronomia e moda autoral. Das 17h às 23h, na Esplanada Ferroviária, localizada na Avenida Calógeras, 3143. Entrada é gratuita.

Arraiá da Alems - Barracas de entidades assistenciais, músicas, comidas típicas e muito mais movimentam o 2º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A partir das 17h30, na Assembleia Legislativa de MS. Entrada: doação de itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores e alimentos não perecíveis.

Especial Queen & U2 - A banda Rockfeller traz um repertório de clássicos de sucesso das bandas Queen & U2 aos palcos. Dj Marco Moraes será responsável pela abertura do evento. Começa às 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 20 pelo site.

Festa Junina do Ponto - O Ponto Bar organiza sua festa junina com quadrilha, decoração temática, quentão, comidas típicas e DJ set recheado de música boa. A partir das 18h, na R. Dr. Temistocles, 103. Entrada é gratuita até 22h; posteriormente, consultar na portaria.

Arraiá dos Catedráticos - A festa junina do Grêmio Recreativo Os Catedráticos do Samba contará com barracas de comidas típicas, quadrilha maluca, atrações musicais e diversas brincadeiras. A partir das 19h, na R. Macaé, 572. Entrada é gratuita.

Arraiá do Portuga - O tradicional arraial do Clube Estoril acontece neste sábado, com quadrilha e muita comida típica. A partir das 19h, no Clube Estoril, localizada na R. Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Exposição “Entre Lugares” - O MIS (Museu da Imagem e do Som) em Campo Grande abre ao público a exposição "Entre Lugares", do Projeto Naus. Curada pela artista visual Isabê, a mostra inclui trabalhos de Ana Mallmann, Antigodoy, Brenda Postaue, da Mata, Elias de Aquino, Melissa Aguiar e Tom Kyo. A partir das 19h, no MIS, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Festival de Ioga - No domingo acontecerá o festival de ioga, com prática e caminhada. Começa às 7h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Vai ou Racha - A tradicional feira do Vai ou Racha acontecerá em edição temática neste final de semana. Em clima de festa junina, terão expositores de artesanato, moda autoral, comida de feira, comida tradicional de festa junina e brechó. O evento contará com apresentação do Teatro Imaginário do Maracangalha e discotecagem com DJ TGB. Das 8h às 14h, na Rua 14 de Julho, 4.000. Entrada é gratuita.

Entrelaçando - O duo Amálgama apresenta, o concerto do Projeto Entrelaçando. No repertório, serão apresentadas peças barrocas originais para os instrumentos do duo, bem como versões instrumentais de canções brasileiras. Está marcado para às 11h, no Teatro Luis Felipe de Oliveira - UFMS. Entrada é gratuita.

Le Cirque - Montado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o fabuloso circo Francês Le Cirque conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo e o carro transformers e artistas internacionais. No domingo, haverá apresentações às 16h, 18h e às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60 pelo site.

