Domingou! Hoje tem Festival do Graffiti e Festival do Sobá na Capital

Domingão e Campo Grande tem algumas atrações acontecendo hoje (11). Confira a Agenda Cultural do JD1 para este domingo:

DOMINGO

Festival do Graffiti - O dia começa com 38 grafiteiros e pintores colorindo 95 metros quadrados de muro, com desenhos como fauna e flora, letras e personagens variados. A partir das 17h, tem música com Caramuja, Pretisa, Dj Gaga Funkeira, Dj Lady Afroo, Banda Edson Engenheiro, Becky Bee e Dj Maycon. A partir das 9h, no Espaço Cultural Bar Zé Carioca (sede 2), localizado na Av. 14 de julho, 3234. Entrada é gratuita.

Feira da Praça Bolívia - A feira deste mês, especial para o Dia dos Pais, contará com apresentações do Trio Madinha, da cantora Pretah, de Edson Galvão e das bandas Skuderia e Coyotes Country. Das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

17º Festival do Sobá - Para fechar o fim de semana, o festival tem apresentação do grupo de dança da melhor idade da AABB, apresentação musical da banda Revx, concurso de cosplay, show k-pop com Amanda Nara, além de festival intergeracional de tênis de mesa, xadrez e damas. Das 12h às 23h, na Feira Central de Campo Grande. Entrada é gratuita.

Festival Vida Animal MS - Neste domingo, o maior evento pet de MS oferece Cine Pet, concurso de tosa, sorteios, apresentações musicais e teatro. Confira a programação completa neste link. Das 13h às 22h, na Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras, 3143. Entrada é gratuita.

Cidade de Maria - A 22ª edição da Festa de Nossa Senhora da Abadia traz feira gastronômica, artesanato e música. Neste domingo, a atração é o show gratuito da dupla Raffa & Serjão. A partir das 20h, na Av. Afonso Pena, 7.120. Entrada é gratuita.

Le Cirque – Em suas últimas semanas de temporada, o Le Cirque traz novas atrações, incluindo artistas da Argentina. O circo oferece praça de alimentação, banheiros e apresentações de mágicos, ilusionistas, aramistas, palhaços e personagens Disney. Papais acompanhados pelos filhos pagam meia entrada até o domingo (11). Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também