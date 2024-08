Fim de semana tem Barbatuques e feiras em Campo Grande

O primeiro fim de semana de agosto está calma. Com alguns eventos para ir com a família ou amigos, tem a turnê de 25 anos do Barbatuques, Festival de Violão, aula gratuita de RitBox, feiras e muito mais! Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Bosque Fun - O Shopping Bosque dos Ipês tem um novo parque temático indoor, o “Bosque Fun”. As atrações vão desde tobogãs e bolas suspensas, até camas elásticas e piscinas de espumas. Das 10h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a consultar no local.

Parque dos Dinossauros - Uma modalidade desportiva ecológica com cabos de aço suspensos em árvores e postes, dividido em cinco travessias que interligam plataformas. Das 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo), na Praça Central do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 50, com venda no local.

Biografia Grupo Acaba - O jornalista Rodrigo Teixeira vai lançar seu livro, “Grupo Acaba – A História dos Canta-Dores do Pantanal”, que promete ser um mergulho na trajetória de mais de 50 anos da banda Sul-mato-grossense. Além do escritor, integrantes do grupo estarão presentes no evento. A partir das 19h, no Auditório do IHGMS, localizado na Av. Calógeras, 3000. Entrada é gratuita.

Festival Internacional de Violão - Edelton Gloeden volta ao palco para sua apresentação solo, no evento que segue até domingo (04). O evento é promovido pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), na Cidade Universitária. Começa às 20h, no Teatro Luís Felipe de Oliveira, UFMS. Entrada é gratuita.

Rock ao Piano - O pianista Bruno Hrabovsky volta a Campo Grande com a turnê de 10 anos do projeto Rock ao Piano, após lotar o Teatro Glauce Rocha em 2022 e 2023. No repertório, sucessos do Queen, Aerosmith, Pink Floyd, ACDC, Rolling Stones, Beatles e muito mais. A partir das 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo site.

I Love The 80s & 00s - Tributo a bandas como Legião Urbana, Mamonas Assassinas, Capital Inicial, CPM 22, Charlie Brown Jr. e NX Zero feito pela banda Kefla e Plebheu. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 25 na portaria.

Le Cirque - Com artistas do México, França, Colômbia, Portugal e Argentina, o espetáculo do circo francês conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte e outras atrações. Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

SÁBADO

Oficina Barbatuques - Além do show, o grupo Barbatuques também ministra oficinas gratuitas de música corporal, com inscrições para todos os públicos, a partir de 14 anos. Das 10h às 12h, no Auditório Luís Felipe de Oliveira - UFMS. Entrada as inscrições são gratuitas pelo site.

Aulão de RitBox - O RitBox é um treino ritmado que combina exercícios, música e diversão, proporcionando emagrecimento, ganho de massa magra e definição muscular. O evento contará com especialistas para ministrar o aulão, que é aberto para maiores de 13 anos. A partir das 15h30, na Praça do Rádio Clube. Entrada é gratuita.

12ª Feira Ziriguidum - Com cultura, lazer, gastronomia e mais de 150 expositores, a Feira Ziriguidum terá uma edição especial em celebração ao Mês da Visibilidade Lésbica. Entre as atrações, estão a cantora Ana Cabral e a banda Beca & Gaia Arte, além de roda de conversa sobre o livro “Coração de couro do tambor”. A partir das 16h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

V12 no Canalhas - Com pop rock, a banda V12 promete agitar a Cervejaria Canalhas. O show começa com o DJ BaileOn. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

Turnê Barbatuques 25 anos - O grupo é reconhecido mundialmente pela sua linguagem singular de percussão e música corporal. A turnê, que já viajou o Brasil inteiro, faz uma parada em Campo Grande neste final de semana. Marcado para às 20h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, no site.

MS Tributo Festival - Com cover de Sepultura, Megadeth e Pantera, o Blues Bar promete a maior noite de metal do estado. Vão se apresentar as bandas Hellora, Morbid Visions e Stone Crow. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

Linkin Park cover - O Garagi Eventos recebe esse show cover da banda Legacy, em memória a Linkin Park, fenômeno do rock. A partir das 21h, no Garagi Eventos, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 881. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

DOMINGO

Feira Borogodó - A edição especial de dia dos pais da feira, conta com mais de trezentas marcas de economia criativa com produtos artesanais, desde moda autoral, artesanato, artigos do lar, colecionismo, antiguidades, utilitários e gastronomia. Entre as atrações, estão o Palhaço Pepa, Grupo Acaba e Valu Samba Trio. Das 9h às 15h, na Praça da Coophafé.

Entrada é gratuita.

Independência da Bolívia - Para celebrar o 199° aniversário de independência do país vizinho, a festa inclui uma série de atividades que destacam a arte, a culinária e as danças tradicionais bolivianas. O evento é uma oportunidade para fortalecer os laços entre as comunidades bolivianas e brasileiras, promovendo a troca cultural. Será das 07h30 às 18h, na Praça Rádio Clube. Entrada é gratuita.

Barbatuques 25 anos - O grupo é reconhecido mundialmente pela sua linguagem singular de percussão e música corporal. A turnê, que já viajou o Brasil inteiro, faz uma parada em Campo Grande neste final de semana. Está marcado para às 15h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00, no site.

Contação de Histórias - Para a criançada, o Grupo Casa apresenta as histórias “A Ursinha Pelúcia”, sobre uma ursinha que, ao lado do papai e da mamãe, vive uma história de recomeço da família, e “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, sobre uma senhora Joaninha que se apaixona por um senhor Grilo Viajante. Começa às 16h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

