JD1TV: Bares da 14 de Julho se consolidam na vida noturna e pretendem virar ponto turístico

"Sextou", "sabadou" e '"domingou" na Rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande. Os campo-grandenses estão se dirigindo à região para curtir o rolê que está tomando os holofotes na Capital. Com bares que investem na diversidade e nos preços acessíveis.

O JD1 foi "sextar" por lá, e conversou com o Jean, proprietário do Pizza Pub, com o Bruno, um dos sócios do Copo Bar, e com o Oly, sócio do Madonna bar. E eles contaram pra gente como foi a chegada dos estabelecimentos na região, a reação dos moradores ao redor, o fluxo de pessoas, e também, a luta para a Prefeitura apoiar o novo point da Capital.

E em meio a pagode, pop, MPB e funk, a união entre os bares da 14 de Julho pretende transformar o rolê no mais novo ponto turístico da Capital.

Assista:

