JD1TV: Dúvidas de regulamentação marcam ambulantes da noite na Rua 14 de Julho

As noites na Rua 14 de Julho não são mais iguais, principalmente nas sextas, sábados e domingos. Pois agora, a união de bares agitam a vida noturna dos campo-grandenses.

O apoio da Prefeitura de Campo Grande chegou, com banheiros químicos, segurança e regulamentação. E tem até a presença de uma feira, onde feirantes vendem artesanato e alimentos.

Porém, existem os vendedores ambulantes, na qual uns alegam que não há regulamentação para eles, e por isso são proibidos de ficarem na área próximo aos bares, e outros afirmam que sim, tem regras estabelecidas pela Prefeitura, e que inclusive, podem ficar na região reservada para os estabelecimentos.

"Pra gente pegar o alvará, a gente já tinha estudado isso antes", disse um ambulante regulamentado. Este estava dentro da fiscalização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), com uma kombi, freezer e vendendo bebidas. Diferentemente dos que estavam fora da área.

Assista:

