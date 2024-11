Último sextou de novembro tem Cegê Comedy, Mostra de Arte e espetáculo na Capital

Último 'sextou' de novembro e Campo Grande está cheio de eventos neste fim de semana. Tem peças teatrais, shows de comédia, música, dança e muito mais. Também terá Som da Concha e a 2ª edição do Encontro Nacional de Violeiros de Mato Grosso do Sul. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

"Entre o Céu e a Terra" - A exposição tem 87 obras de 19 artistas autodidatas, com ambiente imersivo e tons de azul, que remete ao céu. A temática envolve o universo das crenças religiosas e mitos do folclore brasileiro. Até às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Mostra de Arte Digital - Quinze artistas e dois coletivos exibem suas obras, que misturam arte e tecnologias eletrônicas e digitais. Até às 21h, no Museu da Imagem e do Som. Entrada é gratuita.

Diversão de Natal no Shopping CG - A decoração inclui uma árvore de 10 metros e a charmosa Confeitaria dos Ursos, que traz um ambiente lúdico com brinquedos gratuitos, como escorregador, gangorra (adaptada para crianças PCD) e gira-gira (em frente às Pernambucanas). Outras atrações incluem o trenzinho e o balanço giratório, com valores de R$ 30 por brinquedo ou R$ 50 no combo. As crianças devem ter até 1,30 m para acessar esses brinquedos. Além disso, o Papai Noel e seus ajudantes estão no local para fotos e conversas, inclusive com os pets, de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Natal do Bosque - O Papai Noel já está atendendo para fotos gratuitas com celular. Para quem desejar, há a opção de contratar um fotógrafo para levar uma foto impressa na hora por R$ 30. É das 15h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês.

"Egbé Perifério: Vozes que Refletem Orixás" - Com poesia, o Slam Camélias mistura as raízes dos orixás, com a vida na periferia. A apresentação fala sobre vivências negras e indígenas. A partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com reserva de ingressos pelo site.

Ato de Sobrevivência - Grupo teatral Senta que o Leão é Manso, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), apresenta a peça, que retrata a vida em uma sociedade opressora. A partir das 19h30, na Casa da Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Cegê Comedy - A entrada é gratuita para este show com dez humoristas, que apresentam textos novos. A partir das 20h, na Rua Cadênio, 55. Entrada é gratuita.

“Álbum de Família” - Na 10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro, a peça conta com uma roda de conversa sobre "Pedagogias do Teatro - Processos Criativos Pedagógicos". A partir das 20h, na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

Circo Maximus - Entre as atrações está o fantástico ”Globo da Morte”, além de trapezistas, shows de mágica e apresentações de palhaços. O circo está oferecendo meia-entrada em todos os setores nesta última semana pela capital. Tem sessão às 20h, na Av. Duque de Caxias, próximo ao Atacadão e ao aeroporto. Entrada: ingressos a partir de R$ 20 para crianças e R$ 40 para adultos.

SÁBADO

Orquestra Fraternidade sem Fronteira - Com uma hora de duração, a apresentação musical vai reunir cerca de 40 crianças e jovens, que participam do projeto. Os espetáculo envolve instrumentos como flauta, clarinete, violino, violoncelo e viola clássica. A partir das 9h30, no Centro Dona Branca Mendonça, localizado na Rua Maçaranduba, Jardim Itamaracá. Entrada é gratuita.

Renda que Roda - Roda de dança do Grupo de Pesquisa em Danças Populares Brasileiras, que promete interagir danças tradicionais e as obras expostas no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A partir das 14h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Acelere a Solidariedade - Exposição com mais de 250 carros antigos e todos os recursos revertidos para instituições sociais. O evento tem a participação da Polícia Militar Rodoviária com cães adestrados, shows musicais, espaço kids com o Carretão da Alegria, praça de alimentação e outras atrações. Será das 14h às 22h, no estacionamento do Comper Itanhangá. Entrada é gratuita.

Festival Brincaturas e Teatrices - 85 alunos participam de oficinas, performances e apresentações no festival anual da Casa de Ensaio. O evento homenageia a cultura de Mato Grosso do Sul. A partir das 14h, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita.

Afrogueto - Ainda no Mês da Consciência Negra, o evento tem Feira Afro e Festival de Acarajé. As atrações musicais são LadyAfroo, Afropaty, DJ Mat Mat, Marcela Deniz e Pagode do Tadeu. A partir das 16h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada é gratuita.

Alice no País das Acrobacias - O espetáculo propõe uma releitura do clássico “Alice no País das Maravilhas”, com uma combinação de teatro, dança e acrobacias. A partir das 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

“Culto das Travestis” - Promovido pela Coletiva “De Trans pra Frente”, o evento promete refletir sobre identidade e visibilidade de pessoas trans e travestis. A partir das 20h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

DOMINGO

6ª Borogodó - A Feira terá a comemoração dos 18 anos do Cordão Valu, com apresentações de Jerry Espíndola, Valu Samba Trio, Vozmecê e Vinil Moraes. São mais de 300 expositores de economia criativa, com artesanato, moda, gastronomia e colecionismo. Será das 9h às 15h, na Praça do Coophafé. Entrada é gratuita.

Encontro de Violeiros - A 2ª edição do Encontro Nacional de Violeiros de Mato Grosso do Sul terá apresentações de Cleo Souza e Mari Lopes, Thiarles Knebel e da orquestra corumbaense de viola caipira do SESC. Será das 10h às 22h, na Praça do Rádio Clube. Entrada é gratuita.

Jacqueline Costa e Coletivo 8 - Nesta edição do Som da Concha, a cantora Jacqueline Costa apresenta “Desenho em Aquarela”, trabalho autoral, que passa por MPB, pop e R&B. O Coletivo 8, formado por mulheres musicistas e compositoras, apresenta a performance "A Mulher Que Comeu a Maçã". Será às 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

"Tá Dando Pinta" - Domingo é dia de carnaval antecipado, com este, que é o primeiro bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul. Será às 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita até às 20h.

Espetáculo “Álbum de Família” - O espetáculo faz parte da 10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro e será seguido por uma roda de conversa com o tema “Pedagogias do Teatro – Processos Criativos Pedagógicos”. A classificação indicativa é 18 anos. A partir das 18h, na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

