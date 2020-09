"A grande culpa é de Sheiza", diz esteticista denunciada pela morte de estudante brasileira

Marcos Tenório, com informações ÉPOCA

A esteticista paraguaia Claudia Raquel Echeguren Chavez, denunciada por homicídio culposo, a alega que apenas agendou a aplicação de hidrogel na estudante brasileira Sheiza Ayala, de 22 anos, em uma clínica na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, que fica a 299 km de Campo Grande.

Sheiza morreu de embolia pulmonar, hemorragia e parada cardíaca em Ponta Porã (MS) na quinta-feira (17), cinco dias depois de se submeter ao procedimento para aumentar o volume do bumbum.

Na última quinta (24), Claudia se apresentou à Justiça após se tornar alvo de denúncia do Ministério Público do Paraguai.

O juiz do caso substituiu o pedido de prisão preventiva de Cláudia pelo pagamento de fiança. Ela vai responder ao processo em liberdade. A suposta médica Danilda Victoria Ruíz Diaz Suarez, apontada como responsável pela aplicação de hidrogel, continua foragida.

A esteticista disse ainda que não costuma acompanhar os procedimentos conduzidos por Danilda. Alegou ser apenas uma intermediária que direciona pacientes para a médica.

“Cada um manda no seu corpo, cada um faz o que quer do seu corpo. Eu agendo e pronto. Ninguém vai fazer nada obrigado”, disse Claudia, ao justificar sua participação no processo.

A culpa é da vítima

Questionada sobre o agravamento do estado de saúde de Sheiza após o procedimento, Claudia isentou a médica e atribuiu a culpa à própria vítima. Alegou que a brasileira tinha hepatite e Covid-19 e, por esta razão, ficou em uma situação crítica. “Claro que você vai morrer se você tem hepatite e coronavírus. As defesas da pessoa caem e claro que vai se sentir mal. A grande culpa é dela (Sheiza). Ela quis colocar, quis ficar bonita e não falou a verdade. E agora querem culpar a doutora”.

