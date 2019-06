“Prioridade é o atendimento à população”, diz Hashioka sobre mudança de horário

Saiba Mais Geral Sindicalistas querem oito horas para todos; educação pode ter diferença

O secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, destacou nesta sexta-feira (28) que a prioridade do estado é melhorar o atendimento à população e, até então, não há possibilidade de mudança no decreto que estabelece oito horas ao funcionalismo público estadual.

Em entrevista ao JD1 Notícias, o secretário disse que o governo ainda está dialogando com as classes. “Só haverá mudança em casos muito especiais, quando eventualmente não impacte no atendimento ao público”, destacou.

Hashioka estará reunido nesta tarde com representantes da educação, para tratar sobre a possível permanência das seis horas na categoria. “Fizeram uma manifestação para que permaneça a carga horária de seis horas para os servidores que trabalham nas escolas, isso está sendo analisado”, disse.

Sobre a reivindicação dos sindicalistas a respeito das condições de trabalho nas repartições públicas, Hashioka destacou que todas as demandas que forem repassadas serão atendidas.

Saiba Mais Geral Sindicalistas querem oito horas para todos; educação pode ter diferença

Deixe seu Comentário

Leia Também