AACC-MS realiza hoje primeiro feirão do ano

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC-MS) promove nesta quarta-feira (13) o primeiro Feirão de Liquidação de 2019. Todos os itens à venda custarão apenas R$ 5 cada.

São roupas, brinquedos, calçados, acessórios e muito mais. Os produtos são usados, mas em bom estado de conservação. O feirão estará aberto das 8h às 17h, sem intervalo para almoço. A ideia é facilitar a rotina dos compradores e possibilitar a vinda de mais clientes. “Os feirões são importantes para a continuidade do nosso trabalho. A população entende isso e comparece em peso. Além disso, as pessoas têm uma ótima contrapartida, pois podem adquirir bons produtos, com qualidade e preço baixo", pontua a presidente Mirian Comparin Correa.

Toda a renda arrecadada neste feirão será utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC-MS que, mensalmente tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários.

Entenda como funciona a Casa de Apoio

A AACC-MS promove acolhida na Casa de Apoio a crianças/adolescentes e mães que vêm à capital fazer tratamento contra o câncer, disponibilizando hospedagem e cinco refeições diárias. Além disso, distribui cestas básicas e cestas sociais às famílias e ainda realiza o transporte a todos os locais necessários para o tratamento em Campo Grande. Uma equipe multiprofissional, formada por psicólogas, assistentes sociais, nutricionistas e brinquedista, oferece acompanhamento e o serviço social ajuda na orientação e encaminhamento das necessidades dos assistidos e suas famílias. As crianças e adolescentes ainda podem curtir o setor lúdico com brinquedoteca e adoloteca (voltada especialmente aos adolescentes), além de participar de diversas atividades como arte, passeios e musicalização. Além disso, a instituição conta com um salão de beleza que, em conjunto com o serviço social e psicologia, facilita a aceitação da perda dos cabelos no período da quimioterapia e, para as mães, é um auxiliar da reconquista da autoestima.

Serviço

Feirão de Liquidação AACC/MS

Dia: 13 de fevereiro Horário: 8h às 17h (sem intervalo de almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475 - Orpheu Baís.

Informações: (67) 3322 8000

Para o feirão serão aceitos como formas de pagamento cartão de crédito, débito e dinheiro.

