Acidente na BR-262 deixa um morto e oito feridos

Um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (22), na rodovia BR-262, próximo à cidade de Aquidauana, envolvendo dois veículos de passeio, deixou um morto e oito feridos.

Um Renault Clio ocupado por cinco pessoas, das quais, três adultos e duas crianças de 5 e 9 anos, teria tentando ultrapassar um caminhão, quando bateu de frente com veículo VW/Gol, que seguia no sentido contrário da pista.



O motorista do Clio, um homem de 57 anos, cujo nome não foi revelado, morreu na hora. Os passageiros do veículo ficaram presos entre as ferragens.



O outro carro era ocupado por quatro pessoas – todas sofreram ferimentos graves, segundo o site. As oito vítimas foram levadas para o hospital de Aquidauana.

Deixe seu Comentário

Leia Também