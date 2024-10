Ações do McDonald's despencam após surto de contaminação por bactéria

As ações do McDonald's despencaram nesta quarta-feira (23), após um surto de contaminação pela bactéria E. coli associado a um de seus sanduíches mais populares, o Quarterão, nos Estados Unidos.

Por volta das 9h50 (horário de Mato Grosso do Sul), os papéis da empresa registraram uma queda de 6,15% nas negociações em Nova York, marcando o pior desempenho desde março de 2020. A desvalorização resultou em uma perda de cerca de US$ 14 bilhões no valor de mercado da rede de fast food, que passou de US$ 225,74 bilhões para US$ 211,5 bilhões.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, o surto de E. coli afetou 49 pessoas, das quais dez foram hospitalizadas. A bactéria foi vinculada ao consumo do Quarterão, que agora está sendo temporariamente retirado dos cardápios em regiões afetadas, incluindo Colorado, Kansas, Utah e Wyoming.

Em comunicado, Cesar Piña, diretor de cadeia de suprimentos do McDonald's na América do Norte, informou que a investigação inicial aponta para uma possível contaminação nas cebolas fatiadas utilizadas no sanduíche, fornecidas por um único fornecedor que atende três centros de distribuição. A empresa afirmou estar trabalhando para repor o estoque nas áreas afetadas na próxima semana.

