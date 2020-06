Adolescente de 13 anos comete suicídio

Uma adolescente identificada apenas como Ingrid, cometeu suicídio na tarde dessa terça-feira (23), na residência onde morava em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, na casa residiam a menina, a mãe e o padrasto. O casal não estava na residência no momento do fato. Segundo relatos, quando a mãe retornou bateu no portão, mas ninguém atendeu. O portão foi forçado e quando a mãe conseguiu adentrar, encontrou a filha sem vida.

O SAMU foi chamado e constatou o óbito. A menina, segundo informações do site local, tinha apenas 13 anos. Nas redes sociais, várias mensagens de internautas que moram na cidade fronteiriça: “Por favor, cuidem do amiguinho desanimado, da namorada que chora sem motivos, do filho que passa o dia todo no quarto, do sobrinho que não quer fazer nada e você julga como preguiça. Todo mundo tá enfrentando uma batalha interna todos os dias, nunca menospreze a dor do outro. Mais uma princesa foi vítima do suicídio”, escreveu uma menina, no Facebook, em publicação com a foto de Ingrid.

