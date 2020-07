Adolescente desaparece no bairro União

A família de Maressa Godoy da Silva busca por informações da adolescente que desapareceu na tarde desta quarta-feira (22), no bairro União, em Campo Grande.

De acordo com o pai da adolescente, pouco antes de ela sair de casa, a mãe teria pedido para que ela lavasse o banheiro. Ela não limpou, foi para o quarto, colocou roupa em uma mochila e saiu.

Ainda de acordo com o pai, ela levou aproximadamente R$ 1.2 mil que estava no cofre dela. Ela saiu com uma roupa escura e a mochila.

