Adolescente passa mal ao ingerir medicamentos em escola da capital

Uma adolescente de 14 anos que não teve a identidade revelada passou mal no início da tarde desta sexta-feira (16), na Escola Estadual Vespasiano Martins, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo JD1 Notícias, ela teria ingerido dose elevada de medicamentos. O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros socorros à estudante do 1º ano do ensino médio. A adolescente está bem e sob os cuidados do pai que foi chamado para comparecer à unidade escolar.

A suspeita é que a estudante tentou se suicidar.

