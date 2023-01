Agora é lei: Insulfilm com bolhas podem gerar multa e pontos na CNH em MS

As bolhas no insulfilm, usados em vidros de veículos, agora pode gerar multa e até pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A nova lei estabelecida pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) tem como objetivo a segurança dos condutores e definiu em 70% a transparência mínima exigida no para-brisa e vidros laterais dianteiros.

Conforme a Resolução 960/2022, o uso da película com as bolhas, no para-brisa e vidros laterais dianteiros, podem comprometer a visão dos motoristas. A orientação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) é que os proprietários de veículos busquem empresas credenciadas e habilitadas.

O chefe de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Ruben Ajala, explica que é obrigatório ter a chancela indelével na película que comprove os dados do instalador.

“Todo instalador tem a responsabilidade perante o material que será instalado. E até a gente frisa que o indelével não é o adesivo colado, e sim como se fosse um carimbo na película. Nós tivemos várias situações que alguns piratas, eles fazem um adesivo, colam no vidro e depois vem com a película em cima. E isso é irregular”.

Com o passar do tempo a película pode danificar, criar bolhas e ficar desfocada, podendo prejudicar a passagem da transmitância luminosa. “Então o condutor precisa se atentar a isso, que se o insulfilm dele ali naquela área, que é indispensável à dirigibilidade - que são as laterais e o para-brisa -, tiver com esse tipo de danificação, ele já tem que procurar uma correção”.

A nova lei do insulfilm definiu em 70% a transparência mínima exigida no para-brisa e vidros laterais dianteiros. Também foi retirada a exigência mínima quanto a película em vidros que não interfiram na área indispensável para a condução do veículo. “Antes existia um percentual mínimo de 28% para a parte traseira, agora o condutor está livre para colocar o percentual que desejar, pode ser até lacrado ali na parte traseira”, explica o chefe de fiscalização do Detran/MS.

Ainda sobre a passagem de iluminação, o Contran proibiu películas dos tipos espelhada ou opaca. Também não pode ser colocado nenhum tipo de painel luminoso nas áreas de visibilidade do carro. “Esses tipos de insulfilm comprometem a visão de quem está no interior do veículo”, explica.

Quem desrespeitar as novas regras comete infração grave, recebe multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

