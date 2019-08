Agronegócio em terras indígenas será debatido na Assembleia

Após debates entre parlamentares e instituições publicas e privadas, o uso de terras indígenas para o agronegócio será debatido em audiência pública em setembro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A data prevista por integrantes da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas é dia 26. O presidente da Comissão, deputado Neno Razuk, destacou que é o debate é necessário para expor a dificuldade que os povos indígenas enfrentam na questão da agricultura.

“Quero registrar que a audiência não busca beneficiar nenhum empresário. Pelo contrário, queremos abrir para que produtores indígenas comecem parcerias e depois disso a comunidade assuma o plantio futuro, para que seja uma fonte de renda exclusiva da comunidade, para ter uma melhoria de vida”, ressaltou Razuk.

O parlamentar destaca ainda que a intenção não é acabar com a agricultura familiar e nem com a tradição indígena e, sim, a legalização da utilização das terras indígenas para o agronegócio. O coordenador jurídico da Comissão, Alipio Marcus de Oliveira, ressalta que “o foco é propor uma saída, se a população indígena quiser, com a criação de renda. “Muitas comunidades nem renda têm”, afirmou.

