Frente de combate à depressão e ao suicídio será lançada na Assembleia

A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio será lançada nesta quarta-feira (21) às 14h30, no plenarinho Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS).

Coordenada pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB), a frente terá como ferramenta o fortalecimento das políticas públicas em defesa da saúde mental. "Vamos criar um amplo debate em todo o Estado para buscar mecanismos principalmente de combate à depressão e ao suicídio", diz Marçal Filho.

O deputado chama a atenção para a importância de o estado criar orçamento específico para enfrentar essa questão, assim como ocorre com outros problemas de saúde pública, a exemplo da dengue.

Outro ponto é enfrentar o tabu. “Temos de fazer com que a sociedade sul-mato-grossense fale sobre suicídio, a depressão, mas que fale de uma maneira correta”, afirmou o parlamentar.

A frenteparlamentar também vai atuar no combate a depressão, doença que, até 2020, que conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), será a mais incapacitante do planeta.

Somente no Mato Grosso do Sul, a depressão e a ansiedade geraram 3.037 pedidos de afastamento do trabalho, em 2018, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O número é 24,41% maior do que em 2017, quando 2.441 pessoas pediram para serem afastadas do trabalho pelos transtornos.

Os objetivos do Projeto de Lei são o de ampliar a informação e o conhecimento sobre a depressão, suas causas, sintomas, os meios de prevenção e de tratamento, incentivar a busca pelo diagnóstico e tratamento dos pacientes e combater o preconceito que cerca à depressão.

