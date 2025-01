'Ainda Estou Aqui' alcança 92% de aprovação no Rotten Tomatoes

O filme 'Ainda Estou Aqui', sucesso de bilheteria no Brasil dirigido por Walter Salles e que rendeu um Globo de Ouro para Fernanda Torres, estreia nos Estados Unidos nesta sexta-feira (17), e no site Rotten Tomatoes, que reúne avaliações feitas por críticos, imprensa e espectadores, o filme já conta com aprovação de 92%.

A produção brasileira, distribuída nos Estados Unidos pela Sony Classics, estreará inicialmente nas cidades de Los Angeles e Nova York, consideradas chave para a temporada de premiações e uma possível indicação ao Oscar, e em seguida nas demais cidades estadunidenses.

Nos EUA, o filme recebeu o nome de 'I'm Still Here'.

Já fora do continente Americano, o filme estreou nesta quarta-feira (15) na França, chegando em mais de 200 salas de cinema francesas com o nome 'Je Suis Toujours Là', e apesar dos elogios de diversos veículos de imprensa francês, ele foi duramente criticado por Jacques Mandelbaum, do Le Monde, um dos mais tradicionais jornais do país.

