"Ainda Estou Aqui" é indicado a melhor filme de língua não inglesa no Bafta 2025

A Academia Britânica de Cinema divulgou nesta quarta-feira (15) os indicados ao Bafta 2025, o principal prêmio de cinema do Reino Unido.

O Brasil será representado pelo filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

O longa, que narra a emocionante trajetória da família Paiva, disputa a estatueta com produções de peso, como Emilia Pérez, A Semente do Fruto Sagrado, Kneecap e Tudo que Imaginamos como Luz.

A cerimônia do Bafta está marcada para o dia 16 de fevereiro, no Royal Festival Hall, em Londres, e será apresentada pelo ator David Tennant, conhecido por seu papel na série Doctor Who.

Apesar do reconhecimento internacional do filme, a atriz Fernanda Torres ficou de fora da categoria de Melhor Atriz. A ausência da brasileira já havia sido antecipada, uma vez que seu nome não constava na pré-lista de indicados.

Isso ocorre mesmo após sua vitória no Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama, que impulsionou as expectativas de uma possível indicação.

A presença de Ainda Estou Aqui no Bafta é mais um marco na trajetória do filme, que também figura na shortlist do Oscar 2025 na categoria de Filme Internacional.

A indicação ao prêmio britânico fortalece a campanha do drama de Walter Salles rumo à premiação da Academia de Hollywood.

