Ajude! Hemosul pede doações dos tipos sanguíneo O+ e O- na Capital

O Hemosul divulgou nesta quarta-feira (13), um novo pedido de ajuda com as doações de sangue em Campo Grande. Segundo o órgão, os estoques de bolsas de sangue estão bem abaixo da média. O pedido de ajuda é para os tipos sanguíneo O+ e O- (que possui apenas 7% do recomendado em estoque).

As duas tipagens sanguíneas são consideradas raras. Sendo que pessoas com o tipo O- podem doar para todos os outros tipos sanguíneos, mas recebe somente sangue da mesma tipagem. Enquanto o O+ pode receber somente a mesma tipagem sanguínea ou o O-.

Confira os endereços onde é possível realizar a doação em Campo Grande:

* Hemosul Coordenador: Localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, 1304, Centro. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 12h.

* Hemosul Santa Casa: Localizado na Rua Rui Barbosa, 3633, Centro. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 7h às 12h.

* Hemosul Hospital Regional: Localizado na Rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, no Bairro Aero Rancho. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 7h às 12h.

Importante ressaltar que para realizar a doação de sangue é preciso ter entre 16 a 69 anos, aqueles que possuem menos que 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal. A primeira doação é possível ser feita até os 60 anos, após essa idade apenas quem já fez as doações antes podem continuar doando.

Outro critério está relacionado ao peso, mesmo a lei permitindo que pessoas abaixo de 50 kg doem, o Hemosul MS aceita doadores com 51 kg ou mais. A decisão foi acatada para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Também é preciso respeitar um intervalo mínimo de tempo entre as doações. Para os homens é de dois meses, podendo doar quatro vezes no ano. Enquanto para as mulheres é de três meses, realizando três doações durante o ano.

Antes das doações, é preciso estar bem alimentado, mas devem ser evitados alimentos gordurosos. Algumas doenças e remédios podem impossibilitar que a doação seja realizada, assim como as vacinas impedem temporariamente. Ajude você também!

