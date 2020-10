Ajude o Benício a ouvir; bebê ficou surdo após meningite

A família do pequeno Benício, de pouco mais de 1 aninho, vive um drama, depois que que o bebê foi diagnosticado com uma deficiência auditiva severa, após contrair uma meningite bacteriana.

Conforme Weskley Luís Gomes Romero, pai da criança, ele ficou surdo pela sequela causada pela doença e para reverter a situação, o pequeno Benício necessita de uma cirurgia com urgência para um Implante Coclear.

Sem condições financeiras de arcar com os custos do procedimento, a família relata que a cirurgia não é custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ela custa R$ 182 mil e, com isso, a família está promovendo uma Vakinha para custear o tratamento da criança. Os país confirmaram que a cirurgia precisa ser feita com urgência, pois se demorar muito o Benício pode perder totalmente a audição.

Você pode ajudar o pequeno Benício, fazendo doações através de depósitos bancários nas contas-correntes abaixo, ou através da Vaquinha Online, ou também pode entrar em contato com a família através do celular (67) 9 9977-3304

Contas bancárias do pai e da mãe do Benício:

Banco do Brasil

Ag: 3937-3 cc: 24079-6

Weskley Luís Gomes Romero

Banco Bradesco

Ag: 802-8 cc: 20804-3

Maísa SuevelynFreitas Fogaça

Banco Sicredi

Ag: 914cc: 15864-0

Maísa Suevelyn Freitas Fogaça

Link da Vaquinha Online: http://vaka.me/1465121

