Álcool será incentivado no pacote fiscal do governo, diz Felipe Mattos

Em entrevista no programa Bom Dia MS nesta manhã de terça-feira (5), o secretário de Estado de Fazenda (Sefaz) Felipe Mattos, justificou as mudancas de alíquota nos combustíveis previstas no pacote fiscal do governo estadual por serem “um incentivo ao uso do álcool”.

Segundo Felipe, a proporção de preços entre álcool gasolina, será reduzida de 78% para 68%, o que reforçará a condição de produtor de etanol do estado.

Em relação ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul), Mattos disse que se por um lado o produtor pagará um pouco mais, ele será beneficiado com a "melhoria de estradas e pontes", o que segundo ele beneficiará a categoria.

Ao comentar a questão dos recursos, que o estado deve receber após o mega leilão dos campos de petróleo do Pré Sal, Felipe foi cauteloso. Ele informou que esse dinheiro só começa a entrar dia 27/12, prazo que as empresas têm para pagar, ele disse ainda que caso o lance tenha mais de 5% de ágio, o valor poderá ser pago com uma segunda parcela em maio.

