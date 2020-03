"Amigos de Maria" fazem, amanhã, gastro evento beneficente

O Território Lab for Friends promove nesta quarta-feira (4) a sua 7ª edição do evento que reúne amantes da gastronomia, seja profissionais ou amadores que apresentam saboras que são transformados em solidariedade.

Nesta edição, toda verba arrecadada será revertida para a Associação Amigos de Maria, que atende mais de 140 famílias que vivem na região do bairro Noroeste e que vivem em situação de vulnerabilidade. Há 11 anos na ativa, a associação oferece assistência, saúde e cidadania. Também atende 40 crianças que, por meio do projeto Autonomia, recebem diariamente reforço escolar, assistência psicológica e médica,alimentação adequada, além de toda parte pedagógica que conta com a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Glauciene Santi, diretora da Associação, explica que a ideia surgiu nas reuniões de amigos que queriam “devolver” o bem que a vida proporciona. Gratidão por viverem numa situação mais confortável, o grupo resolveu levar ensinamentos, carinho e presença para quem não tem muito acesso a esses sentimentos. “Nossa ideia foi unir um grupo de amigos que queria fazer o bem. Retribuir para sociedade o que temos”, ressaltou.

O evento que acontece amanhã contara com a participação das renomadas Chefs Dedê Cesco e Míriam Arazini que unem seus talentos com os sabores de Ana Flávia Fogolin Domingos e Maristela Vargas Peixoto por um único objetivo: fazer você sentir o gosto bom de poder ajudar o próximo.

O convite custa R$ 120 e o evento será animado pelo cantor Gustavo Vargas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site eventbrite.com.br.

Serviço

Evento: Território Lab for Friends

Local: Rua Euclídes da Cunha, 468

Data/Hora: 4.3.2020 – a partir das 19h30

Deixe seu Comentário

Leia Também