AO VIVO: Vistoria nas obras de reforma, ampliação do aeroporto da capital

A Fundtur e a Infraero vistoriam, neste momento, as obras de reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O Superintendente da Infraero/MS, Richard Aldrin Fernandes Custódio, e o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, acompanham a vistoria, veja:

