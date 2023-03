ApÃ³s aÃ§Ãµes durante o Carnaval, BatalhÃ£o de Choque Ã© homenageado

Em reconhecimento ao trabalho dos policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Neno Razuk (PL) enviou moção de congratulações ao Comandante Tenente Coronel Rigoberto Rocha da Silva.

A homenagem é um extensivo a todos os policiais do referido batalhão pelo trabalho desempenhado durante o período de Carnaval, onde além das atividades e ações já pertinentes ao referido grupamento, também lograram êxito em prender três foragidos da Justiça com mandados de prisão pelo crime de estupro.

“Temos que reconhecer o importante trabalho realizado em nosso Estado, em especial tirando das ruas esses bandidos que destruíram a vida de mulheres e crianças”, afirmou o deputado sobre a proposição.

Histórico

A primeira prisão aconteceu no dia 18 de fevereiro, de um homem de 36 anos acusado de estuprar a enteada de apenas 14 anos e ser o pai do bebê dela, que nasceu no final do mês de janeiro no Hospital Universitário na Capital.

A segunda prisão foi de um homem de 50 anos, preso no domingo (19), quando estavam em patrulhamento na Vila Nasser. Ele é acusado de estupro de vulnerável.

Já a terceira prisão aconteceu no bairro Estrela do Sul, na segunda-feira, dia 20. O homem de 31 anos, estava rondando casas no referido bairro quando foi abordado pelos militares do Batalhão de Choque que constataram o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

“Assim, a sociedade sul-mato-grossense se sente mais segura e com a certeza que estes valorosos policiais, dia a dia, zelam pela prevenção e repressão ao crime”, afirmou.

