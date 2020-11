Após confusões, morador e Damha chegam a um acordo

O empresário Aloisyo José Campelo Coutinho, de 43 anos, que se tornou conhecido por realizar 'festinhas' dentro do Parque Residencial Damha III, em Campo Grande, fez um acordo para permanecer no condomínio, após a justiça determinar que ele deixasse o local. Com um histórico boêmio, o morador já levou 37 multas por perturbação do sossego.

Após meses de disputa judicial, o Condomínio DAMHA III e o morador Aloisyo Coutinho entraram em acordo.

Aloisyo concordou em arcar com as multas administrativas aplicadas pelo Condomínio, um valor pouco superior a R$ 100 mil. Além disso, o Condomínio e Aloisyo concordaram em desistir de todas ações em trâmite, inclusive a ação de expulsão.

De acordo com o advogado Daniel Castro, que representa Aloisyo, “a composição e o pagamento das penalidades foram pactuados sem que implique em aquiescência com os fatos e fundamentos deduzidos nos processos em disputa. ”

Castro também indicou que “o momento agora é de pacificação, Aloisyo e os moradores querem viver em harmonia, com o compromisso de observar e respeitar a boa convivência e a tranquilidade no âmbito do Condomínio. É a vontade de todas as partes”.

As festas

O “playboy” Aloisyo José Campelo Coutinho, de 43 anos, foi preso, na madrugada do dia 15 de agosto deste ano, após mais uma festa no residencial em descumprimento ao toque de recolher determinado pela Prefeitura para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). No dia, foi preso também o músico Paulo Roberto Savala da Silva, 31 anos, que foi contratado para animar a festa e desacatou um policial após ter o instrumento musical apreendido.

Em 2012, 2015 e 2017, o empresário também tem contra ele denúncias registradas por calúnia, perturbação do sossego e descumprimento de legislação ambiental.

Já em 2020 são oito registros por perturbação do sossego e infração de medida sanitária devido as festas que promove no Damha III. Em uma das festas na noite de 26 de julho, ele ignorou o delegado que foi até o local fingindo que não estava em casa.





