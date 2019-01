Após "fake news", Detran-MS esclarece dúvidas sobre o DPVAT

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detram-MS) informou, nesta quinta-feira (24) em nota divulgada a imprensa, que estão circulando nas redes sociais "fake news" sobre descontos no pagamento e o processo para a impressão dos boletos do Seguro DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias).

No comunicado diz que grupos de WhatsApp têm disseminado a notícia de que o valor pode ser de R$ 96 para quem não quitar o boleto até o dia 31 de janeiro. De acordo com o departamento é "fake news".

O Detran-MS ainda informou que a Seguradora Líder é a administradora responsável pelo DPVAT, não sendo possível a emissão do boleto no site do Detran. O portal do departamento de trânsito oferece apenas o direcionamento para a página da empresa.

Para acessar o canal através do site do órgão, é preciso clicar na aba "Veículos" e em seguida, "Emissão de guia de seguro obrigatório DPVAT". Desta forma é possível acessar diretamente o site, através do endereço: (www.seguradoralider.com.br) .

Segundo a assessoria, as pessoas devem tomar cuidado e não clicar em mensagens disseminadas em grupos de WhatsApp, que podem direcionar o usuário para sites maliciosos. Para acessar a nota de esclarecimento divulgada pela seguradora, clique aqui .

