Aprovados nos concursos da PM, PC e Bombeiros são convocados

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os editais de convocação de candidatos para os concursos públicos de formação da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, foram publicados na edição desta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado (DOE) .

Os candidatos que realizarão a matrícula para o curso da Polícia Civil, devem acompanhar o edital a partir da página 53 , onde constam convocações, “sub judice” e em caráter suplementar para as funções de Escrivão de Polícia Judiciária e de Investigador de Polícia Judiciária, e também para a etapa de investigação social.

Já a matrícula de candidatos nos Cursos de Formação de Oficiais e de Oficiais de Saúde da Polícia Militar divulgou a partir da pagina 59.

Por fim, o Corpo de Bombeiros realiza a convocação para o início do curso, matrícula e inclusão no Curso de Formação de Oficiais de Saúde, candidatos pode acessar a página 61 do Diário Oficial para conferir.

