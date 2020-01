Astro do basquete, Kobe Bryant e filha morrem em acidente de helicóptero

Kobe Bryant e a filha dele de 13 anos-bases Giana Bryant morreram neste domingo (26) em um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade da região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A lenda do basquete estava com a filha outras três pessoas no helicóptero, que ainda não foram identificadas. Segundo informe da cidade em que ocorreu a queda, não houve sobreviventes.

O helicóptero caiu em uma área descampada, por volta das 10 horas do horário local (16h de Brasília).

Segundo a polícia do condado de Los Angeles, o acidente foi seguido de um foco de incêndio que precisou ser controlado pelos Bombeiros. Não houve vítimas no solo. A causa do acidente ainda é incerta.

